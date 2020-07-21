  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Katledilen Pınar Gültekin'in ardından iğrenç mesajlar

Eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen üniversiteli Pınar Gültekin cinayeti sonrası bazı kişilerin katil zanlısını savunmak için Instagram hesabı açtığı görüldü. Cemal Metin Avcı adıyla açılan hesaptan yapılan paylaşımda 'O kız kuyruk sallamasa hiçbir şey olmayacaktı' şeklinde iğrenç ifadeler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:11:00 - 2020-07-21 13:24:45
Katledilen Pınar Gültekin'in ardından iğrenç mesajlar

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın Emniyet'teki ilk ifadesine cinayeti itiraf etti. Her kadın cinayetinde olduğu gibi yine kurbanın suçlandığı ifadede, "Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm." denildi.

İğrenç ifadeler: Kız bağ evine gelmeyi kabul ediyorsa...

 Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası katil zanlısının adına Instagram hesabı açılıp iğrenç ifadeler kullanıldı. Hesabın biyografi kısmında 'Kimse durduk yere birini öldürmez. Kız bağ evine gelmeyi kabul ediyorsa ne olduğu apaçık bellidir' yazdığı görüldü.

"O kuyruk sallamasa..."

Yapılan bir paylaşımda ise katil zanlısının fotoğrafına yer verilerek "Cemalimiz evli 1 çocuk babasıdır. O kız kuyruk sallamasa hiçbir şey olmayacaktı. Cemal'i eşine söylemekle tehdit etmiş" ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı