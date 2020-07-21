Katledilen Pınar Gültekin'in ardından iğrenç mesajlar

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın Emniyet'teki ilk ifadesine cinayeti itiraf etti. Her kadın cinayetinde olduğu gibi yine kurbanın suçlandığı ifadede, "Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm." denildi.

İğrenç ifadeler: Kız bağ evine gelmeyi kabul ediyorsa...

Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası katil zanlısının adına Instagram hesabı açılıp iğrenç ifadeler kullanıldı. Hesabın biyografi kısmında 'Kimse durduk yere birini öldürmez. Kız bağ evine gelmeyi kabul ediyorsa ne olduğu apaçık bellidir' yazdığı görüldü.

"O kuyruk sallamasa..."

Yapılan bir paylaşımda ise katil zanlısının fotoğrafına yer verilerek "Cemalimiz evli 1 çocuk babasıdır. O kız kuyruk sallamasa hiçbir şey olmayacaktı. Cemal'i eşine söylemekle tehdit etmiş" ifadesi kullanıldı.