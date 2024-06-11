Katlanabilir iPhone’un özellikleri belli oldu! Diğerlerinden çok farklı olacak

Katlanabilir iPhone ekranı ile ilgili önemli bir sızıntı haberi geldi. Apple, katlanabilir cihazlar kervanına katılmaya gittikçe daha da yaklaşıyor ve bu kez gerçekten büyük oynayacak. Apple’ın yeni katlanabilir iPhone ekranı, Samsung’a benzemeyecek. İşte detaylar…

Katlanabilir iPhone ekranı 7,9 inç olacak ve dışa katlanacak

Apple’ın nihayet katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı her geçen gün daha da netleşiyor. Analist Jeff Pu’nun paylaştığı bilgilere göre, yeni katlanabilir iPhone ekranı tam 7,9 inç olacak ve “sarıcı tasarım” ile gelecek.

Peki, bu sarıcı tasarım ne demek? Şöyle düşünün, Samsung’un Galaxy Z Flip veya Galaxy Z Fold modellerini unutun. Apple’ın katlanabilir iPhone’u, Huawei Mate Xs2’ye benzer bir şekilde dışa doğru katlanacak. Yani ekran, telefonun arkasına doğru kıvrılarak yerleşecek. Peki ne zaman tanıtılacak?

Analist Jeff Pu, yeni iPhone’un piyasaya çıkış tarihini 2026 yılının sonu olarak öngörüyor. Yani biraz daha bekleyeceğiz, ama beklediğimize değebilir. Yeni katlanabilir Apple ürünlerinin sadece iPhone ile kalmayacağını söylemiştik. Apple’ın 20,3 inçlik ekranı ile devasa bir katlanabilir MacBook üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

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Bu cihaz, Lenovo’nun ThinkPad X1 Fold modeline benzeyecek şekilde tasarlanıyor. Jeff Pu’nun öngörüsüne göre, bu katlanabilir MacBook’un seri üretimi 2025 yılının sonunda başlayacak. Yani, Apple’ın ilk katlanabilir cihazı iPhone’dan ziyade bir MacBook olabilir.