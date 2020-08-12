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Teknoloji

Katlanabilir Apple iPad özellikleri sızdırıldı. Üretilecek mi?

Katlanabilir iPad için özellikler sızdırıldı. Katlanabilir iPad'in özellikleri neler olacak? Katlanabilir iPad ne zaman üretilecek?

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:37:00 -
Katlanabilir Apple iPad özellikleri sızdırıldı. Üretilecek mi?

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar artık çok da ilginç değil. Teknoloji devlerinin bir bir katlanabilir ekranlı telefonlarını piyasaya sürmesiyle bu tasarıma olan aşinalık artmış oldu. Özellikle Huawei ve Samsung gibi dev şirketlerin katlanabilir telefonları dikkat çekiyor. Apple’ın bu tasarım alanına girmemiş olması şaşırtıyor olsa da yeni ortaya çıktığı kadarıyla 2023 yılında katlanabilir ekranlı iPad gelebilir. Hatta bu cihazın özellikleri bile sızdırıldı, işte iPad’in tahmini teknik özellikleri:

Twitter’da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Komiya, yeni iPad için özelliklerin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Komiya’ya göre Apple 2023 yılında katlanabilir ekranlı iPad’i piyasaya sürecek.

Söylendiği kadarıyla iPad’in ekran tarafında microLED tercih edilecek. ABD merkezli teknoloji devi katlanabilir ekranlar için yıllardır çalışmalarını sürdürüyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde telefonlarda, iPad’lerde veya diğer cihazlarında bu teknolojiye sahip cihazlar görmemiz muhtemel. 

Komiya’ya göre Apple’ın ilk katlanabilir ekranlı cihazı iPad oluyor. Cihazın tasarımında ise menteşe yapısının olmayacağı belirtiliyor. İki ekran paneli birbirine menteşe olmadan sorunsuz bağlanacak deniyor. iPad’in ön kamerası ise güvenlik için Touch ID ile ekranın altına yerleştirilecek.

Cihazda tahminen A17 veya A16X işlemci kullanılacakken, cihaza 3nm A serisi bir yonganın güç vereceği iddia ediliyor. Yine bunların yanında Apple’ın VR deneyimine yönelik atacağı adımlar ile yeni iPad’in etkileşim halinde olacağı da söyleniyor.

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