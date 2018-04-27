Katkısız kefir mayalama

6 adımda ev ortamında kefir mayalamak:

1. Adım

Kefir tanelerini (kefir kültürü) doğal çiftliklerden ya da aktarlardan satın alabilirsiniz. Ancak çevrenizde daha önce kefir mayalayanlar varsa onlardan da 1 yemek kaşığı kadar kefir kültürü isteyebilirsiniz.

2. Adım

Kefir tanelerinin mayalanması için süt kullanın. Tadı, süt ve ayran arasında olan kefiri doğal sütle mayalayabileceğiniz gibi pastorize sütleri de tercih edilebilirsiniz. Kefirin kıvamı ayrandan bir miktar koyu olmalıdır. Bunun için bir yemek kaşığı kadar kefire 500 ml (yarım litre) süt gerekir. Sütün oda sıcaklığında olması önemlidir.

3. Adım

Kefir metal malzemelere temas etmemelidir. Aksi halde özelliğini kaybeder. Bu nedenle mayalamak için cam kavanoz kullanın. Kavanozun içine kefir tanelerini yarım litre sütü koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde, mümkünse oda sıcaklığında ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Kefiriniz ertesi gün tüketebilirsiniz. Eğer 2 günden fazla bekletirseniz kıvamı koyulaşır, daha sert hale gelir.

4. Adım

Mayalanan kefirinizin bulunduğu cam kavanozun kapağını yavaşça açın ve derin, geniş ağızlı bir cam kaba süzgeç yardımıyla süzerek koyun. Plastik malzemeden üretilmiş süzgeçleri tercih edin. Metal süzgeç kullanmayın.

5. Adım

Süzdüğünüz kefir tanelerini soğuk suyla yıkayın. Kefirinizi mayalarken kullandığınız cam kavanozu da her defasında yıkayın. Daha sonra kefirleri kavanoza geri koyun.

6. Adım

İlk mayalamada olduğu gibi yine oda sıcaklığında bekletilmiş yarım litre sütü cam kavanozdaki kefirlerinizin üzerine ilave edin ve mayalanması için kapağını kapatarak yerine koyun. Kefirleriniz mayalandıkça miktarı artacağı için kullanacağınız sütün miktarını da artırın. Her gün kefir mayalıyor ve tüketiyorsanız kıvamı 1 yemek kaşığı kefir, yarım litre süt oranında ayarlayabilirsiniz. 2 günde bir mayalayarak tüketiyorsanız biraz daha fazla süt kullanabilirsiniz.

KEFİRİN MUHAFAZASI

Kefir taze tüketildiğinde daha etkilidir. Ancak süzgeçten geçirilen ve içmeye hazır hale gelen kefir cam bir şişe ya da kavanozun içinde buzdolabında bir hafta bekletebilirsiniz.

Kefir tanelerini kullanmadığınız zaman cam bir kavanoz içinde ve üzerini geçecek kadar süt koyarak saklayabilirsiniz. Bu şekilde buzdolabında 7 gün süreyle muhafaza edebilirsiniz.

Eğer kefir tanelerini daha uzun süre kullanmayacaksanız suyla yıkayın ve süzün. Ardından streç filmle sararak buzlukta dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. İstediğiniz zaman buzluktan çıkarıp buzunu erittiğiniz kefir tanelerini yeniden mayalayabilirsiniz.