Katilini terlikle kovaladı! Adana'daki cinayet anı kamerada..
Adana’da silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Hakan Denizli'nin vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı.
19 yaşındaki Hakan Denizli, dün Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Denizli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Silahlı saldırıya uğrayan Denizli'nin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Elinde terlikle katilini kovaladı
Videoda, Hakan Denizli'nin motosiklete binerken silahlı saldırıya uğradığı, kendisini vuran şahsı yaralı halde elinde terlikle kovaladığı anlar yer aldı.
Olayda hayatını kaybeden Denizli'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.