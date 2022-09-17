  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Katilini terlikle kovaladı! Adana'daki cinayet anı kamerada..
Gündem

Katilini terlikle kovaladı! Adana'daki cinayet anı kamerada..

Adana’da silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Hakan Denizli'nin vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 16:29:00 - 2022-09-17 16:40:26

19 yaşındaki Hakan Denizli, dün Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Denizli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıya uğrayan Denizli'nin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Elinde terlikle katilini kovaladı

Videoda, Hakan Denizli'nin motosiklete binerken silahlı saldırıya uğradığı, kendisini vuran şahsı yaralı halde elinde terlikle kovaladığı anlar yer aldı.

Olayda hayatını kaybeden Denizli'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23