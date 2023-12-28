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Dünya Katilin ordusu isyanın eşiğinde
Dünya

Katilin ordusu isyanın eşiğinde

Yeniakit Publisher
2023-12-28 06:46:00 -
Katilin ordusu isyanın eşiğinde

İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki bir hastaneye yaptığı ziyaret sırasında onunla görüşmeyi reddettiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Yaralı askerlerden Or Schneeberg, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Hadassah'taki rehabilitasyon bölümündeyim. Netanyahu bu gece beni ziyarete geliyor ve sorumlu kadınlardan biri bana onun odama gelmesini isteyip istemediğimi sordu. Tabii ki 'hayır' dedim." ifadesini kullandı.

İsrailli 18 yaralı askerin bulunduğu bölümden 15'inin Netanyahu'nun kendisinin odasına girmesini istemediğinin ortaya çıktığını aktaran Schneeberg, "(Netanyahu liderliğindeki) Likud partisinin kalesi Kudüs'teyim. Değişim hissediliyor. (Likud yönetimi) dönemi sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hadassah Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı askerlerin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği yönündeki haberlere yer verilmedi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, hastaneyi akşam ziyaret ettiği ve kendisini "büyük bir coşku ve sıcaklıkla" karşılayan yaralıların arasından geçtiği ve onlara, İsrail devletinin birlik içinde olduğunu ve tam zafere ulaşmaya kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.
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Kanal 13 televizyonunun 20 Aralık'ta yayınladığı haberinde de Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyaret ettiği ve yaralılardan bazılarının Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği belirtilmişti.

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