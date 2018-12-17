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Katilin oğluna Facebook şoku

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in Filistinli Müslümanları hedef alan paylaşımı Facebook tarafından silindi. Facebook ayrıca Yair'in hesabını geçici olarak askıya aldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
Katilin oğluna Facebook şoku

Facebook, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlunun Filistinli Müslümanları hedef alan paylaşımını sildi ve hesabını geçici olarak askıya aldı.

Oğul Yair Netanyahu'nun geçen hafta Facebook'ta paylaştığı "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." mesajı sosyal paylaşım sitesi tarafından silindi.

Filistinlileri hedef alan mesajı silmesinin ardından Facebook'u hedef alan Yair Netanyahu, sosyal paylaşım sitesini "düşünce polisliği" yapmakla suçladı.

Facebook engelledi

Bu suçlamanın ardından Facebook, oğul Netanyahu'nun hesabını 24 saatliğine dondurdu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda oğul Netanyahu, "Facebook, kendisini eleştirdiğim için beni 24 saatliğine engellemiş. Düşünce polisi. İnanılmaz." ifadelerini kullandı.

"Buraya barış gelmez"

Yair Netanyahu geçen hafta Facebook'ta yayınladığı mesajında bölgede barışın sağlanması için iki seçenek olduğunu dile getirerek, "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." diyerek Filistinli Müslümanları bölgede istemediğini açıkça dile getirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, sık sık sosyal medyadaki skandal mesajlarıyla gündeme geliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
  1. Benyamin Netanyahu
  2. Facebook
  3. Yair Netanyahu

YORUM YAZ

  • ihsanihsan16 dk önce
    hıh demiş babasına çekmiş allah kahretsin bunalrı
  • AbdrhmanAbdrhman38 dk önce
    Nede olsa babasının piçi pislik yahudiler
  • mehmet önenmehmet önen47 dk önce
    p.c

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