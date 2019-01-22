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Katılımda dijital atak

Müşterilerine daha güvenilir ve hızlı hizmet vermek için atağa kalkan katılım bankaları, teknolojik yatırımlarında dijitalleşmeye odaklandı.

22 Ocak 2019 Salı 11:47
Katılımda dijital atak

Bankacılık sektöründen aldıkları payla yıldan yıla büyüyen katılım bankaları, teknolojik yatırımlarında dijitalleşmeye odaklandı. Müşterilerine daha güvenilir ve hızlı hizmet vermek için atağa kalkan bankalar, finansal teknolojinin yanı sıra bu alanda ihracata da öncelik veriyor.

Yılda 8 milyon dolar yatırım

2018 yılını başarılı bir şekilde geçiren Vakıf Katılım Bankası, üçüncü çeyrekte 18.6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Bireysel müşteri sayısının artırılmasına dönük çalışmalara hız veren banka, mevcut ürün ve hizmetlerini çeşitlendirip şube sayısını da artırmayı hedefliyor. 2018 yılı sonunda teknoloji alanında 10 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ilerleyen dönemlerde yıllık ortalama 8 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

E-ticaret alışverişinde farklılık

Ziraat Katılım Bankası, dijital bankacılık alanında mobil teknolojilere öncelik vermeye devam ediyor. Türkiye ekonomisinin 2018’in son çeyreğinden itibaren dengelenme sürecine girdiğini dile getiren Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, “Dengeleme, disiplin ve değişim süreçlerini yakından takip edeceğiz. İşlemlere erişilebilirlik stratejimiz doğrultusunda bankacılık ürün ve hizmetlerinin dijital kanallara entegre edilmesi ve mobil onay güvenlik altyapı çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Şube dışı kanallarımızdan gerçekleştirilen işlemlerin payı ve hacmi, internet bankacılığı ve katılım mobil üzerinden artmaya devam edecek” dedi.

Yeni yatırımlara odaklanacak

2018 yılında, INSHA uygulamasıyla “En İyi Dijital Bankacılık İnisiyatifi’ ödülüne layık görülen Albaraka Türk’ün Genel Müdürü Melikşah Utku, “Bu ödül yaptığımız dijital yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Aldığımız güçle, dijital yatırımlarımızı geliştirmeye ve çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:47
  1. Bankacılık sektörü
  2. katılım bankaları
  3. Vakıf Katılım Bankası
  4. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
  5. Ziraat Katılım Bankası
  6. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir
  7. INSHA
  8. En İyi Dijital Bankacılık İnisiyatifi
  9. Albaraka Türk’ün Genel Müdürü Melikşah Utku

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