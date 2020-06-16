Katılıma ilgi artıyor hizmetler çeşitleniyor

İstikrarlı büyüdü

“Katılım finans kuruluşlarının aktif büyüklüğü yüzde 2,4’ten yüzde 6,5’lere gelmiş durumda” diyen Akben, şunları söyledi: “Katılım finans kuruluşlarının 2005 yılında 10 milyar TL olan aktif büyüklüğü, geçtiğimiz 15 yıl içerisinde istikrarlı bir büyüme gerçekleştirerek Mayıs 2020 itibarıyla 360 milyar TL’ye, finansal sektör içerisindeki payı ise yüzde 2,4’ten yüzde 6,5’lere gelmiş durumda. Hatta haziran ayı itibarıyla bunu biraz daha geçtiğini söyleyebiliriz.

Gelecekten çok umutluyuz

Aynı dönemde sektörün kullandırdığı finansmanlar 6,5 milyar TL’den 181,7 milyar TL’ye, topladığı katılım fonları 8,4 milyar TL’den 270,8 milyar TL’ye, öz kaynakları ise 1 milyar TL’den 24,6 milyar TL’ye yükselmiş durumdadır. Diğer taraftan 2005 sonunda 292 şubesi bulunan ve 5 bin 747 personel istihdam eden katılım finans kuruluşları, Mayıs 2020 itibarıyla 1.191 şube ve 16 bin 310 personele ulaşmıştır. Buradaki bu büyüme rakamları, bizi gelecek açısından oldukça ümitlendirmektedir.”

BDDK Başkanı Akben, son bir yıllık dönemde konvansiyonel finans kuruluşlarının aktif büyümesinin yüzde 20,6 olarak gerçekleşirken, katılım finans kuruluşlarının aktiflerinin yüzde 44,1 arttığını, katılım bankalarının KOBİ’leri finanse etmekte biraz daha önde göründüğünü söyledi.

2023 hedefi 100 milyar dolar

Türkiye’nin, geçen yıl en fazla miktarda sukuk ihraç eden ülkeler arasında 4. sırada yer aldığını ifade eden Akben, “Ülkemizin 2023 finansal hizmetler vizyonu çerçevesinde katılım finans sisteminin aktif büyüklüğünün 100 milyar doların üzerine çıkması ve bu sayede katılım finans sektörünün finans sektörü içindeki payının yüzde 15’e yükselmesi hedeflenmiş durumdadır” diye konuştu.