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Ekonomi Katılım sigortacılığında yeni şirketler geliyor
Ekonomi

Katılım sigortacılığında yeni şirketler geliyor

SEDDK Başkanı Gürsoy, yerli ve yabancı gruplardan yeni katılım şirketi kuruluş başvuruları almaya başladıklarını söyledi. Gürsoy, “2022 yılında yeni katılım firmalarımızı peyderpey duymaya başlayacaksınız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:10:00 -
Katılım sigortacılığında yeni şirketler geliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürsoy, SEDDK’nın 2020 Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamaların ardından 2020 Ekim ayında teşkilatının oluşturulduğunu ve çalışmalarına başladığını anımsattı. Kurumun başlıca görevlerini sigortalılar ile katılımcılar dahil tüm paydaşların haklarını ve menfaatlerini korumak, finansal istikrarı devamlı kılmak olarak sıraladı.

Kamuoyu yararı gözetildi

İlk günden itibaren kamuoyu yararı gözeterek sektörün gelişimine yönelik 2 Cumhurbaşkanı kararı, 4 tarife ve talimat tebliği, 3 yönetmelik ile 11 genelge çıkardıklarını aktaran Gürsoy, şu bilgileri verdi: “Bunların başında, zorunlu trafik sigortasında primlerin makul seviyede tutulması, tazminat ödemelerinde öngörülebilirliğin ve istikrarın sağlanmasının temin edilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri gelmektedir. 2020 Ekim döneminde Anayasa Mahkemesi’nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda kısmi iptal kararları sonrasında zorunlu sigortada tazminat hesaplama esaslarına ilişkin yaşanan belirsizlik ortamının giderilmesine yönelik 2021 Haziran ayında 2918 sayılı kanunda çeşitli değişikliklere gidildi. Halihazırda kanunun yeni maddeleriyle uyumlu olacak şekilde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın revize edilmesine yönelik çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz.”

Açılımlar yapıldı

Katılım sigortacılığının öncelikli konularının başında geldiğine de işaret eden Gürsoy, şunları söyledi: “Faize duyarlı vatandaşlarımızı sigorta güvencesiyle tanıştırmak bizim için önemli bir gelişim alanı. Bu yönde de ilginin her geçen gün arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu konuda da kısa sürede öncü ve önemli adımlar atmayı başardık. Türkiye’ye özgü, yenilikçi, tutarlı, kolay uygulanabilir bir mevzuat hazırlayarak katılım sigortacılığı ve emeklilik uygulamalarının süratle büyüyebileceği bir zemin oluşturduk. Katılım faaliyetleri kapsamında yayımlanan genelgeyle sektörde birçok yeni açılımlar yapıldı.”

Reform niteliğinde projeler

Gürsoy, SEDDK’nın Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) alanında birtakım düzenlemelerin revizesinin yanında reform niteliğinde projelere imza attığına da dikkat çekti. Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 Temmuz ayında uygulamaya koyduğumuz Bireysel Emeklilik Fon Alım-Satım Platformu’yla (BEFAS) katılımcılar önemli olanaklar elde ettiler. BEFAS’ta sunulan tüm emeklilik fonlarına yatırım yapabilme imkânına kavuştular. Yıl başında ise BEFAS’ın kapsamı daha da genişleyecek ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) de dahil olacak. Ayrıca 2020 yılında uygulamaya geçirdiğimiz fon performans değerlendirme sistemi beğeni topladı. Fonlar arası rekabeti arttıran sistemle performansa göre ödül ve ceza sistemi getirildi. Gerek BEFAS gerekse de performans değerlendirme sistemiyle emeklilik yatırım fonlarının getirilerinin daha da artmasını teşvik ettik. Bunun yanı sıra çok kısa bir süre önce düzenlemelerini tamamladığımız 18 yaş altı BES uygulaması da takdir edildi. Bu uygulamayla çocuklarımızın sisteme katılmalarının önünde engel kalmadı. Burada asıl hedefimiz, tasarruf alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazandırmakla beraber ebeveynlere çocukları için güvenli bir gelecek sağlamalarına yönelik avantajlı bir alternatif sunmaktır.”

Güzel haberler alacaksınız

Ayrıca 31 Aralık 2021’e kadar katılım penceresi usulü çalışan firmaların atmaları gereken adımlara değinen Gürsoy, şu ifadeleri kullandı: “Bunlar pencereyi ya firmaya çevirmeli ya da tasfiye etmeli. Biz, kısa sürede öncü ve önemli hamleler yaptık. Türkiye’ye özgü, yenilikçi, tutarlı, kolay uygulanabilir bir mevzuat altyapısı hazırlayarak katılım sigortacılığı ve emeklilik uygulamalarının önümüzdeki dönem süratle büyüyebilecekleri bir zemin oluşturduk. Nitekim halen faizsiz sigorta ürünü sunan firmalardan, yerli ve yabancı gruplardan yeni katılım şirketi kuruluş başvuruları almaya başladık.

2022’ye dikkat

2022 yılında yeni katılım firmalarımızı peyderpey duymaya başlayacaksınız. Mevcut durumda pencere usulüyle faaliyet gösteren 4 firmanın katılım esaslı sigorta şirketi kurma yönündeki ruhsat çalışmalarıyla ilgili süreç başlamış olup halihazırda devam etmektedir. Ayrıca pencere usulüyle faaliyet göstermeyip katılım esaslı olarak çalışmalarına devam etmeyi planlayan, bu alana önem veren firmalar da bulunmaktadır. Kurum olarak bu firmalarımıza katılım esaslı iş süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak gereken mevzuat desteğini sağlamaktayız.”

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