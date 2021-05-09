Katılım Sağlık’tan önemli ek hizmetler

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, markaları Katılım Sağlık’ın 2021 yılında büyüyerek gelişmeye devam ettiğini belirtti. Pandeminin sigorta sektörünü çok hızlı şekilde dönüştürdüğüne dikkat çeken Sincek, şunları söyledi:

Dijitali merkeze alıyoruz

“Katılım Sağlık olarak ürünlerimizin yanı sıra pek çok avantajlı ek hizmet de sunuyoruz. Bu avantajlar, asistans şirketleri iş birliklerimiz sayesinde ambulanstan doktora, diyetisyenden psikoloğa kadar zengin bir yelpazede sıralanıyor. Dijitali merkeze alan alt yapımızla, uzman insan kaynağımızla ve yenilikçi yaklaşımımızla hayata dokunan her türlü sağlık ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken sunduğumuz esnek seçeneklerle de hem tam ihtiyaca uygun poliçenin oluşturulmasını sağlıyoruz hem de daha uygun fiyatlandırma imkânı veriyoruz.”

Acil ambulans

Katılım Emeklilik ve Katılım Sağlık sigortalarıyla beraber sunulan ek hizmetlere değinen Sincek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılımcılarımız, aldığı sigorta ürününde mevcutsa 7/24 online doktor hizmetinden yararlanabiliyorlar. Her türlü tıbbi sorularıyla ilgili ücretsiz olarak online danışmanlık alabiliyorlar. Yine poliçesi dahilindeyse acil ambulans hizmetinden de hem sigortalımız hem de poliçe kapsamındaki aile üyeleri faydalanabiliyorlar. Acil durumlarda 7/24 doktorlu kara ambulansı hizmetinden yararlanan sigortalılarımızdan ilave ücret alınmıyor. Yurt dışı seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar, acil durumlarda bu hizmetlerden istifade edebiliyorlar.

Her alanı kapsıyor

Online doktor, online diyetisyen, online psikolog gibi hizmetlerden de poliçeleri kapsamındaki müşterilerimiz ek bir ücret ödemeden yararlanabiliyorlar. Ayrıca Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortamız kapsamında hizmetlerimiz var. Bunlardan birisi diş sağlık paketimiz. Bu paketimizle yılda bir kez ek ücret ödemeden muayene, röntgen filmi, diş taşı temizliği, teşhis ve tedavi planlaması, oral hijyen eğitimi ile vitalite kontrolü gibi ek hizmetler sunuyoruz. Katılımcılarımızın sağlıkla gülümsemelerini sağlıyoruz.”

Rağbet var

Pandemiyle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinin rağbet gördüğünü dile getiren Ayhan Sincek, “SGK’lı vatandaşlarımız, Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ya da Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık paketlerimizden birini tercih ederek anlaşmalı hastanelerde katılım payı ödemeden gönül rahatlığıyla hizmet alabilirler. Yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerini birlikte isteyenler, Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilirler. Sadece yatarak tedavi süreçlerini güvence altına almak isteyenler ise Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücretlerini güvence altına alabilirler” dedi.