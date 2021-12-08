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Ekonomi Katılım Emeklilik 2021’de de büyüdü
Ekonomi

Katılım Emeklilik 2021’de de büyüdü

Katılım Emeklilik, hayatın her alanına dokunan sigortacılık ürünleriyle büyüyor. Katılım Sağlık’ın pandemi döneminde öne çıkan markalarından biri olduğunu kaydeden Genel Müdür Sincek, “Diğer branşlarda da esnek ve ihtiyaca odaklanan avantajlı ürünlerimizle iddialı büyümemiz devam ediyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:05:00 -
Katılım Emeklilik 2021’de de büyüdü

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, önemli açıklamalarda bulundu. Sincek, “Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve katılım sigortacılığında öncü rol almaktan gurur duyuyoruz. 850 bin BES sözleşmesi, 220 bin sigorta sözleşmesi, 5.4 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğümüzle dikkat çekiyoruz. Getiri şampiyonu olan faizsiz fonlarımızla her yıl sektörün üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Katılım Sağlık markamızla da başarılarımıza başarı ekliyoruz. Faizsiz tarafta Katılım Sağlık, 57 milyon TL prim üretimi ve yüzde 60 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Prim üretimi arttı

Sincek, katılım sigortacılığının prim üretimini ekim ayının sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında arttırdığına işaret etti. Sincek, “Katılım sigortacılığı ilgi görüyor. Toplam prim üretimi 4 milyar TL’yi geçti. Pandemi döneminde tasarruf ve geleceği güvence altına alma bilinci arttı. Kaliteli ürünleriyle öne çıkan katılım sigortacılığı, faize duyarlı insanların beklentilerini karşıladı. Bu da büyümeyi getirdi” ifadelerini kullandı.

Sincek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılım sigortacılığında da ürün ve hizmet kalitemizle örnek olmaya devam ediyoruz. Katılım Sağlık’la sağlıkta da faizsiz hizmet verilebileceğini ilk defa biz uygulamaya alarak ispatladık. Bu alandaki liderliğimizi ise sürdürüyoruz. Sağlıkta alt yapımız ve ürünlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Şimdi bu algoritmayı, alt yapıyı daha da hızlandırıyoruz ve ürün çeşitliliğini arttırıyoruz. Artık müşterilerimiz kendilerine uygun ürünleri seçebiliyor, aldıkları hizmetleri online takip edebiliyor, isterlerse de uzmanlarımıza danışabiliyorlar. Ek asistans hizmetleriyle pek çok avantaj sunuyoruz. Ambulanstan doktora, check-uptan mamografi veya PSA testine, diyetisyenden psikoloğa kadar pek çok avantajı sıralayabiliriz. Ayrıca diş sağlık paketi gibi ek avantajlar tanıyoruz. Bu paketle yılda bir kez ilave ücret ödemeden diş muayenesi, röntgen filmi, teşhis ve tedavi planlaması, oral hijyen eğitimi ile vitalite kontrolü gibi ek hizmetlerle katılımcılarımızın sağlıkla gülümsemelerini mümkün kılıyoruz.

Tamamlayıcı ürünler revaçta

SGK’lı vatandaşlarımız, Tamamlayıcı Sağlık paketlerimizden birini tercih ederek katılım payı ödemeden gönül rahatlığıyla anlaşmalı hastanelere gidebiliyorlar. Yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerini birlikte isteyenler Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabiliyorlar. Sadece yatarak tedavi süreçlerini güvence altına almak isteyenler ise Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücretlerini güvence altına alabiliyorlar. Katılım Emeklilik olarak faizsiz sigortacılıkta şu ana kadar ortaya koyduğumuz başarıyı önümüzdeki yıllarda da arttırarak; yeni ürünler, yeni fırsatlar ve avantajlar sunarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Kritik çağrı

Sincek, ayrıca şunları söyledi: “Yıl sona ererken BES katılımcılarımıza kritik olan bilgilendirmeyi de yapmak istiyorum. BES’te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. 2021 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Çünkü her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkânı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. Henüz BES’e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme dahil olmaları, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da faydalanabilmeleri için tam zamanı.”

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