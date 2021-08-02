Katılım bankaları sürdürebilirlik çalışmalarıyla ön planda

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, önemli mesajlar verdi. Akyüz, sürdürülebilir kalkınmayı, “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gidermek konusunda taviz vermeden ihtiyaçların karşılanabilme metodu” diye tanımladı.

Kavram önem kazandı

Sürdürülebilirlik kavramının önem kazandığına dikkat çeken Akyüz, şöyle konuştu: “Bu sözcükle dünyamızın dengesine, kaynaklarına, kapasitesine ve doğal düzene zarar vermeden yeterliliğinin sürdürülebilmesi amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin hayatını korumayı hedefleyen bir sivil inisiyatiftir. 19. yüzyıldaki sanayi devrimi ve akabindeki ekonomik kalkınma döneminde kazanma ile biriktirme isteği maalesef belli başlı sorunlara sebep olmuştur. Gerek doğal kaynakların tüketilmesi gerek çevrenin kirletilmesi gerek gelir dağılımındaki eşitsizlikler ile dünya nüfusunun hızlı artışının devam etmesi sürdürülebilirliği ve yenilenebilirliği göz önünde bulundurmamıştır. Ne yazık ki 80’li yıllardan bu yana sürdürülemezlik olumsuz bir tablo oluşturdu. Dünyanın geleceğinin tehlike altında olduğunu görenler, Birleşmiş Milletler’in (BM) liderliğinde anlaşma yaparak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’lar) başlattı.

17 amacı var

Bu anlaşma, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 169 alt başlık olarak belirlendi. ‘Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ başlıklı anlaşma BM üyesi 193 ülke tarafından kabul edildi. 2030 yılına kadar herkes için daha iyi ve sürdülülebilir bir dünya oluşturmayı amaçlayan SKA’lar, yoksulluğa çözüm bulmayı ve kalkınmayı herkes için hedefledi. Yerküremizin geleceği için önemli olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacıyla sağlıklı, kaliteli ve üretken bir yaşamı, herkes için hakkaniyetli eğitime ulaşmayı amaçladı. Haliyle SKA’ları hayata geçirebilmek için, istikrarlı finansmanın rolü önemli hale geldi.”

Yeşil tahvil ihraçları

“İklim kriziyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir kaynaklar küresel finans piyasalarında değerli bir yerdedir” ifadesini kullanan Akyüz, şunları söyledi: “Gelinen aşamada enerjinin yenilenebilirliği ile kaynak verimliliği başta olmak üzere çevrenin güvencesi, rehabilitasyonu, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği gibi ana temalara odaklanma artmaktadır. Finansal kurumların yanında devletlerin ve kamu kurumlarının da yöneldikleri yeşil ihraçlar, küresel alanda büyük önem kazanmaktadır. The Green Bond’un raporuna bakıldığında sürdürülebilir yeşil tahvil ihraçlarının 2020 sonunda 650 milyar dolara ulaştığı görülmektedir.”

Kritik tespit

Katılım finansın sürdürülebilirlikle uyumlu olduğunu ve paydaşlarını gözettiğini vurgulayan Akyüz, şu görüşleri dile getirdi: “Malezya, Endonezya, Kenya, Kazakistan, Abu Dhabi ile Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere sürdürülebilir ve sorumlu yatırım çerçevelerine uygun katılım finans araçlarına olan talep artmaktadır. Katılım finans sektöründe yeşil sukuk öncü ürün haline gelmektedir. Şirketler ve bankalarla beraber devetlerin de finansman temininde bu ürüne eğilim gösterdikleri görülmektedir. Ülkemizde faaliyette bulunan katılım bankaları da sürdürülebilirlik alanında örnek çalışmaları hayata geçirmekte ve ürettikleri değerleri paylaşmaktadır.” Akyüz, “Sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmemiz için finans kurumlarının özüne sürdürülebilirlik prensiplerini entegre etmeleri gerekmektedir” diye ekledi.