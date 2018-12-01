‘Katılım bankacılığı ülkelere örnek olacak’

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, “Türk modelindeki katılım bankacılığının aslında birçok ülkeye de örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

Utku, İslami bankacılığın Afrika’daki gelişiminde Türkiye’nin çok ciddi katkıları bulunduğunu dile getirerek, “Albaraka Bankacılık Grubu olarak da zaten biz o bölgede var olduğumuzdan dolayı biliyoruz; oradaki mevzuat da büyük ölçüde Türkiye’deki mevzuattan alıntı. Yani Körfez’den, Arap ülkelerinden değil. Bu bakımdan da ilginç... Yine Sahra Altı ülkelerindeki gelişmeler Türkiye’yi büyük ölçüde örnek alıyor” ifadelerini kullandı. Melikşah Utku, İstanbul’un hem hacim hem gelişmişlik olarak Frankfurt ile Mumbai arasındaki en büyük finansal merkez olduğunu söyledi.