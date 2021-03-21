Katil Netanyahu'dan 'Mekke'li seçim vaadi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Mart'ta yeniden seçilmesi durumunda Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatmayı vaadleri arasında saydı.
İsrail'de seçimlere artık saatler kaldı. Vatandaş oyunu kullanmak için sandık başına gidecekken siyasiler son kozlarını oynuyor.
Adaylardan mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu, seçimi kazanması durumunda radikal bir adım atıp Tel Aviv-Mekke hattında uçuşların başlatılacağını açıkladı.
Netanyahu İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte, Filistinlilere yönelik seçim vaadinde bulunarak, "Yeniden seçilirsem Tel Aviv'den Mekke'ye doğrudan uçuşları hayata geçireceğim" dedi.
Netanyahu, bu açıklamasıyla yeniden başbakan olması durumunda İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerini normalleştirileceği imasında da bulunmuş oldu.
Normalleşme etkisi
Ynet televizyonuna 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail'in 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştireceğini belirtmişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, 15 Mart'ta The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu yazmıştı.