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Dünya Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!
Dünya

Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Katil Netanyahu, Trump'ı tebrik etti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la anlaşmanın “onay aşamasına” geldiğini duyurmasının ardından Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ile şekillenmekte olan mutabakat süreci ve İsrail’in güvenlik talepleri ele alındı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Trump ile İran’la yürütülen ve müzakereleri başlatmayı amaçlayan mutabakat zaptı hakkında görüştü.

Açıklamada, İsrail’in söz konusu mutabakata taraf olmadığı vurgulandı. Buna rağmen Netanyahu’nun, nihai anlaşmada İsrail açısından kritik görülen başlıkların yer alması gerektiğini Trump’a ilettiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Trump ile İran’la yürütülen ve müzakereleri başlatmayı amaçlayan mutabakat zaptı hakkında görüştü.

Açıklamada, İsrail’in söz konusu mutabakata taraf olmadığı vurgulandı. Buna rağmen Netanyahu’nun, nihai anlaşmada İsrail açısından kritik görülen başlıkların yer alması gerektiğini Trump’a ilettiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Trump ile "müzakereleri başlatmayı amaçlayan, İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı" hakkında görüştü.

Açıklamada, İsrail'in mutabakat zaptına taraf olmadığını dile getiren Netanyahu'nun, "nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun (İran dışına) çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'a takdirlerini dile getirdiği" belirtildi.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini, 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı. Trump'ın söz konusu açıklamasının, İsrail yönetiminde "şaşkınlıkla karşılandığı" basına yansımıştı.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." ifadesini kullanmıştı.

İran basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurmuştu.

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