Katil Netanyahu barışı önlemek için elinden geleni yapıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ülkesinde büyük tepki görürken, bu politikasını devam ettireceğine ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan Philadelphia Koridoru’nda İsrail varlığının sürdürülmesi konusunda ısrarcı olacağını söyledi. Netanyahu, “Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor” dedi.

Hafta sonu Gazze Şeridi’nde 6 esirin cansız bedeninin bulunması hakkında konuşan Netanyahu, “Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek” dedi.

Ateşkes ve esir anlaşmasına varılması konusunda tamamen kararlı olduğunu belirten Netanyahu, “Ne yazık ki Hamas’tan benzer bir yanıt görmedik. Başkan Biden’ın 31 Mayıs’ta sunduğu formül üzerinde, 6 Ağustos’ta ise sözde ‘nihai köprü önerisi’ üzerinde mutabık kaldık. Hamas ikisini de reddetti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA