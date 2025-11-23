Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

  • İSTANBUL
Dünya

Gazze'deki vahşetinin müsebbibi katil Netanyahu, varılan ateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak Lübnan ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların süreceği tehdidinde bulundu. Terör devleti İsrail'in ordusu, son ihlal saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinliyi katletti. Netanyahu ayrıca, İsrail'in kararlarını ABD'den bağımsız olarak aldığını ileri sürerek uluslararası baskıyı reddetti.

Eli kanlı ve Uslanmaz Netanyahu, Gazze'de 10 Ekim'de ve Lübnan'da 27 Kasım'da varılan ateşkes anlaşmalarını tanımadığını açıkça ilan etti. Köpek Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

İsrail ordusunun sadece dün ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinli yaşamını yitirmiş, 87 kişi de yaralanmıştı. Katil Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek bu katliamları savunurken, Lübnan için de "Hizbullah'ın tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz," diyerek saldırıların devam edeceği tehdidini yineledi.

Tüm bunlara ek olarak, Gazze’deki vahşetinin müsebbibi Netanyahu, İsrail'in kararlarını Washington yönetimine danışarak aldığı eleştirilerine de sert tepki göstererek, "Herhangi bir dış aktörden bağımsız olarak karar veriyoruz. Kimseye güvenmeden hareket ediyoruz," iddiasında bulundu ve İsrail'in uluslararası denetime kapalı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Netanyahu, varılan ateşkes anlaşmalarına rağmen Lübnan ve Gazze Şeridi'ni vurmaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın hedef alındığını öne sürdü.

Hizbullah'ın İsrail'e tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini ve bunun için "gereken her şeyi yapmayı" sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam edeceğine işaret etti.

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Netanyahu ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nde de Lübnan'da olduğu gibi çok sayıda saldırı düzenlediklerini söyledi. İsrail Başbakanı, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini, buna karşılık dün Gazze'de Hamas mensuplarına saldırılar düzenlediklerini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bir kişinin Sarı Hat'tın İsrail kontrolündeki tarafında İsrail askerlerine saldırdığı öne sürülmüş ve buna karşılık Hamas'ın 5 üst düzey isminin hedef alındığı ve öldürüldüğü" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek dün Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinli yaşamını yitirmiş, 87 kişi de yaralanmıştı.

NETANYAHU, ABD’DEN BAĞIMSIZ HAREKET ETTİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilişkin kararları Washington yönetimine danıştığı ve onayını aldığı eleştirilerine tepki göstererek, "Herhangi bir dış aktörden bağımsız olarak karar veriyoruz.” iddiasında bulundu.

"Şu veya bu taraftan onay almamız gerekiyor, şeklindeki tüm söylemler tamamen yalan." diyen Netanyahu, kimseye güvenmeden hareket ettiklerini savundu.

GAZZE’DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Salih

Dünyanın en alçak katıl terör örgütü kuran ve yöneten devleti ABD dır ABD sayesinde Yahudi siyonist insanları katlediyor Allâh cc Yahudi siyonist ABD İngiliz Alman Fransa İtalya ve destek veren ve sevenlerine lanet eylesin inşallah amin amin amin
