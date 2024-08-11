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Dünya Katil İsrail'in saldırısında 4 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail'in saldırısında 4 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-11 22:13:00 -
Katil İsrail'in saldırısında 4 Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde 3 ev ile tarım arazisini hedef aldığı saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde Filistinli Ebu Ramazan ile Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli Hamdan ailelerinin evlerini vurdu.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail güçlerinin Nusayrat'taki Sevariha bölgesinde bir tarım arazisi ile Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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