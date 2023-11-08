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Gündem Katil İsrail'in saldırılarında korkunç bilanço! Resmi rakamlara göre 4 bin 500 çocuk katlettiler
Gündem

Katil İsrail'in saldırılarında korkunç bilanço! Resmi rakamlara göre 4 bin 500 çocuk katlettiler

Yeniakit Publisher
2023-11-08 15:24:00 - 2023-11-08 15:31:58
Katil İsrail'in saldırılarında korkunç bilanço! Resmi rakamlara göre 4 bin 500 çocuk katlettiler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız bombardımanında 33 gün geride kaldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere yönelik saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569'a, yaralıların sayısının ise 26 bin 475'e yükseldiği belirtildi.

Henüz haber alınamayanlar da var!

Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 350'si çocuk, 2 bin 550 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca, 193 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 45 ambulans kullanılamaz hale geldi. İsrail uçaklarının hedef aldığı 120 sağlık kuruluşu ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 18 hastane ve 40 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.
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Yorumlar

Yinalbey

Milletin umurunda değil. Gazze yapayalnız bırakıldı. 

TEK SORUN "SAPIK SOYKIRIMCI-ISTILACI-EMPERYSLIST DESTEKLI TERORIST-SIYOJNIST ISRAIL SORUNYDUR!"; TEK COZUM KIYAMETE KADAR SAPKIN-ISTILACI-KUDUZ SALDIRGAN -SAHTEKAR SIYONIZMIN/SIYONISTLERIN YOKEDILMESI ICIN TAVIZSIZ MUCADELEDIR!"

TEK SORUN "SAPIK SOYKIRIMCI-ISTILACI-EMPERYSLIST DESTEKLI TERORIST-SIYOJNIST ISRAIL SORUNYDUR!"; TEK COZUM KIYAMETE KADAR SAPKIN-ISTILACI-KUDUZ SALDIRGAN -SAHTEKAR SIYONIZMIN/SIYONISTLERIN YOKEDILMESI ICIN TAVIZSIZ MUCADELEDIR!"
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