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Dünya Katil İsrail'in ordusu savaş hazırlıklarını duyurdu!
Dünya

Katil İsrail'in ordusu savaş hazırlıklarını duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-08-04 21:55:00 -
Katil İsrail'in ordusu savaş hazırlıklarını duyurdu!

Katil İsrail'in ordusu Hizbullah'a karşı kapsamlı askeri operasyon planları hazırladıklarını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, güvenlikle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

'HİZBULLAH'A KARŞI KAPSAMLI OPERSAYON PLANI HAZIRLIYORUZ'

Hagari, şu ana kadar vatandaşlara yapılan güvenlik uyarısında bir değişiklik olmadığını ve tüm cephelerde teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi.

Hagari ayrıca, Lübnan'da Hizbullah'a karşı kapsamlı operasyon planları hazırlandığını ifade etti.

İSRAİL YENİ BİR UYARI SİSTEMİ DEVREYE SOKTU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, acil durumlarda cep telefonları üzerinden çalışacak yeni bir uyarı sisteminin devreye sokulduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Kişisel Mesaj" adını taşıyan yeni sistemin, tehdit altındaki bölgelerdeki insanların, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan doğrudan cep telefonlarına uyarı mesajı almalarına olanak sağlayacağı kaydedildi.

NE YAŞANMIŞTI?

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.

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