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Katil İsrail'in hava saldırısında 3 Filistinli çocuk şehit oldu

Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli çocuk şehit oldu

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:12
Katil İsrail'in hava saldırısında 3 Filistinli çocuk şehit oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırısı sonucu Filistinli Halit Bessam Ebu Sait (14), Abdullhamid Muhammed Ebu Dahır (13) ve Muhammed İbrahim El Satri (13) şehit oldu.

AA'nın haberine göre; şehitlerin naaşı, Deir al Balah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:12
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