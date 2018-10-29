Katil İsrail'in hava saldırısında 3 Filistinli çocuk şehit oldu
Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli çocuk şehit oldu29 Ekim 2018 Pazartesi 09:12
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırısı sonucu Filistinli Halit Bessam Ebu Sait (14), Abdullhamid Muhammed Ebu Dahır (13) ve Muhammed İbrahim El Satri (13) şehit oldu.
AA'nın haberine göre; şehitlerin naaşı, Deir al Balah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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