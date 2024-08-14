Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki Şeyh Nasır Mahallesinde El-Avayida bölgesinde Uveyda, Ebu Hadid ve Ebu Şahma ailelerine ait evleri bombaladığı ve enkaz altından 8 kişinin naaşının çıkarıldığı, 31 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sivil Savunma Biriminden yapılan bir diğer açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusunda Yasin ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Han Yunus'un doğusunda Muin semtinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli ölmüş, 92 bin 294 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA