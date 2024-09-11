  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil İsrail'in foyasını ortaya çıkaran rapor! 7 Ekim şüphesi
Dünya

Katil İsrail'in foyasını ortaya çıkaran rapor! 7 Ekim şüphesi

Yeniakit Publisher
2024-09-11 02:38:00 -
Katil İsrail'in foyasını ortaya çıkaran rapor! 7 Ekim şüphesi

İsrail hava kuvvetlerinin 7 Ekim 2023'te kalkışa hazır yalnızca iki uçağı ve iki helikopteri bulunduğu bu rakamın tarihin en düşük seviyesi olduğu belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği kapsamlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporunu yayınlayarak, bunun İsrail hava kuvvetlerinin dahili bir soruşturmasına dayandığını duyurdu.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı üssündeki Hava Kuvvetleri komutanlarının "durumun bir resmini" çizemedikleri ve Hamas saldırısı sırasında "kendi evinde oturan sıradan bir vatandaşın bildiklerinden daha azını" bildikleri aktarılan raporda, "İsrail hava kuvvetleri 7 Ekim'de şimdiye kadarki en düşük hazırlık seviyesindeydi; yalnızca iki helikopter ve iki uçak kalkışa hazırdı." ifadesine yer verildi.

Hamas saldırısından önce, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) gece boyunca Gazze Şeridi semalarında uçtuğu, ancak hiç kimsenin İHA'nın "Gazze'de meydana gelen olağandışı olaylara" ilişkin yakaladığı gerçeğin farkına varmadığı kaydedilen raporda, İsrail savaş uçaklarının daha sonra stratejik varlıkları korumak için harekete geçtiği ve çatışmaların yaşandığı Gazze'nin bitişiğindeki bölgeye saatlerce ulaşamadığı ifade edildi.

Hamas ve diğer Filistinli grupların mensupları sınırı geçip İsrail'in güneyine sızarak saldırıları şafak vakti başlatmasına rağmen İsrail uçaklarının onlara karşı ilk hava saldırısını sabah 7.15'te gerçekleştirdiği dile getirilen raporda, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının, yüzlerce savaşçının girdiği sınır çitlerinde Hamas tarafından oluşturulan boşlukların bombalanması emrini sabah saat 10.00'da verdiğine işaret edildi.

Hamas'ın, pistlerin yerleri de dahil olmak üzere İsrail hava üsleri hakkında pek çok bilgisi olduğu kaydedilen raporda, gizli bilgilerin korunması ve askeri üslerin güvenliğinin sağlanmasında başarısız kalındığı vurgulandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu: 6 şehit
Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu: 6 şehit

Dünya

Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu: 6 şehit

Terörist İsrail kana doymuyor! 8 Filistinli şehit oldu
Terörist İsrail kana doymuyor! 8 Filistinli şehit oldu

Dünya

Terörist İsrail kana doymuyor! 8 Filistinli şehit oldu

ABD'den Ayşenur Eygi açıklaması! Topu katil İsrail'e attı
ABD'den Ayşenur Eygi açıklaması! Topu katil İsrail'e attı

Dünya

ABD'den Ayşenur Eygi açıklaması! Topu katil İsrail'e attı

İtalyan taraftarlardan alkışlanacak katil İsrail tavrı
İtalyan taraftarlardan alkışlanacak katil İsrail tavrı

Spor

İtalyan taraftarlardan alkışlanacak katil İsrail tavrı

Katil İsrail çadır kampı bombaladı! Çok sayıda şehit ve yaralı var
Katil İsrail çadır kampı bombaladı! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Dünya

Katil İsrail çadır kampı bombaladı! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail-Mısır sınırında "kaçakçılara ait aracın çarpması sonucu" 1 İsrail subayı yaralandı
İsrail-Mısır sınırında "kaçakçılara ait aracın çarpması sonucu" 1 İsrail subayı yaralandı

Gündem

İsrail-Mısır sınırında "kaçakçılara ait aracın çarpması sonucu" 1 İsrail subayı yaralandı

Netanyahu'nun yeni planı: İsrail Gazze'yi ilhaka hazırlanıyor
Netanyahu'nun yeni planı: İsrail Gazze'yi ilhaka hazırlanıyor

Dünya

Netanyahu'nun yeni planı: İsrail Gazze'yi ilhaka hazırlanıyor

Türkiye-İsrail gerilimi tırmanıyor! O gelişme, kafa karışıklığına yol açtı
Türkiye-İsrail gerilimi tırmanıyor! O gelişme, kafa karışıklığına yol açtı

Medya

Türkiye-İsrail gerilimi tırmanıyor! O gelişme, kafa karışıklığına yol açtı

Bu sözler İsrail Meclisi'nde söylendi: En büyük terörist İsrail'dir!
Bu sözler İsrail Meclisi'nde söylendi: En büyük terörist İsrail'dir!

Gündem

Bu sözler İsrail Meclisi'nde söylendi: En büyük terörist İsrail'dir!

Helal olsun size İtalyanlar! Katil İsrail'e şok protesto
Helal olsun size İtalyanlar! Katil İsrail'e şok protesto

Spor

Helal olsun size İtalyanlar! Katil İsrail'e şok protesto

Binaların yarısı yok oldu! İşte insanlık düşmanı İsrail'in Gazze'de açtığı yıkım
Binaların yarısı yok oldu! İşte insanlık düşmanı İsrail'in Gazze'de açtığı yıkım

Gündem

Binaların yarısı yok oldu! İşte insanlık düşmanı İsrail'in Gazze'de açtığı yıkım

Ayşenur Ezgi’yi şehit eden İsrail’den alçak savunma!
Ayşenur Ezgi’yi şehit eden İsrail’den alçak savunma!

Gündem

Ayşenur Ezgi’yi şehit eden İsrail’den alçak savunma!

AB'den, işgalci İsrail'e kınama!
AB'den, işgalci İsrail'e kınama!

Dünya

AB'den, işgalci İsrail'e kınama!

Katil İsrail'in katliam bombardımanında cesetler eridi
Katil İsrail'in katliam bombardımanında cesetler eridi

Dünya

Katil İsrail'in katliam bombardımanında cesetler eridi

İşgalci İsrail Filistin halkını göçe zorluyor
İşgalci İsrail Filistin halkını göçe zorluyor

Dünya

İşgalci İsrail Filistin halkını göçe zorluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23