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Katil İsrail'den Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 1 kişi yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 1 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

02 Kasım 2018 Cuma 20:15
Katil İsrail'den Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 1 kişi yaralı

Filistinliler, Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında ve Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum köyünde cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail güçleri, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahale ederken, göstericiler de taşla karşılık verdi.

PLASTİK MERMİYLE SALDIRDILAR

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınındaki gösterilerde İsrail güçlerinin plastik mermiyle ayağından vurduğu bir Filistinli genç yaralanırken, çok sayıda göstericinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

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Görgü şahitleri, Kefr Kaddum'da da İsrail güçlerinin Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktarırken, gösterilerde yaralanan olmadığı ifade edildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:15
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. saldırı

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