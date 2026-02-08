  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Katil İsrail'den ateşkes kahpeliği! Gazze'de masum bir yavru daha şehadete yürüdü

Siyonist İsrail rejimi, tüm dünyanın gözü önünde imzaladığı ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak kana doymadığını bir kez daha kanıtladı. Gazze semalarında yankılanan patlama sesleri, sivil yerleşim yerlerini hedef alırken; insanlık onurunun ayaklar altına alındığı saldırıda henüz hayatının baharında olan Filistinli bir çocuk, işgalci güçlerin kalleş kurşunlarına hedef olarak şehit düştü.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde ateş ettiği Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Zeytun Mahallesi'ndeki Selahaddin Camisi yakınlarında İsrail askerlerince vurulan çocuğun 16 yaşındaki Muhammed es-Sarhi olduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde İsrail'in düzenlediği bir bombalı saldırıda 33 yaşındaki Salim Ruhi es-Sus hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Nebil Hasan es-Sus da yaralanmıştı.

 

Yine İsrail ordusunun Deyr el-Belah ile Refah kentlerinde düzenlediği saldırılarda da Nesim ebul Acin ile Dalia Halid Asfur adlı iki Filistinli yaşamını yitirmişti.

Söz konusu saldırılar, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in günlük ihlalleri kapsamında yaşandı. Bu ihlaller sonucu şimdiye kadar en az 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

