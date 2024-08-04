Katil İsrail yeni katliamlara imza atacak! Resmen ilan ettiler
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un bazı mahallelerine askeri harekat düzenleyeceğini açıkladı. Katil İsrail insanlara nereye gideceklerini bile belirtmeden yeni katliamlara imza atacak.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus'un Curt el-Lut, El-Menara, Maan, Kızan en-Neccar, Kızan Ebu Rüşvan, Es-Selam ve El-Haşaş mahalleleri sakinlerine uyarıda bulundu.
'DERHAL BU BÖLGELERİ TERK EDİN'
Adraee, "Hamas ile terör örgütleri sizin bölgenizden İsrail'e yeniden füze göndermeye başladı. İsrail ordusu yakında bu unsurlara karşı harekete geçecek. Derhal bu bölgeleri tahliye ederek insani bölgeye gitmelisiniz." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Han Yunus'tan İsrail'in güneyindeki Askalan kenti yakınlarına 5 füze fırlatıldığını duyurmuştu.
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