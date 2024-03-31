Katil İsrail Şifa Hastanesi çevresindeki çadırları bombaladı!

Gazze Şeridi'ndeki hükümet medya ofisi bugün (pazar) yaptığı açıklamada, İsrail'in Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki gazetecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Filistin televizyonu bombardımanda dört kişinin şehit olduğunu ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Arap Dünyası Haber Ajansı'na göre (AWP) medya ofisi bombardımanın ‘hasta, yaralı ve yerinden edilmiş kişilerin hareketliliğinin en yoğun olduğu bir zamanda’ gerçekleştiğini bildirdi ve bunu ‘yeni bir katliam’ olarak nitelendirdi.

Ofis, sağlık ve tıbbi çalışmalarla ilgili tüm uluslararası, bölgesel ve yerel örgütleri İsrail ordusunun yaptıklarını kınamaya çağırdı. Ayrıca ABD yönetimini, İsrail’i ve uluslararası toplumu ‘bu suçtan tamamen sorumlu’ tuttu.

İsrail ordusu bugün (pazar) yaptığı açıklamada hava kuvvetlerinin son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine 80 saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamanın devamında Şifa Hastanesi bölgesinde Filistinli militanların öldürüldüğü ve Gazze şehrinin er-Rimal mahallesindeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı, İsrail ile Hamas arasında neredeyse altı aydır devam eden savaşta ateşkes sağlanması amacıyla Kahire'de yeni bir müzakere turunun başladığı bir dönemde devam ediyor.

Hamas’a bağlı Sağlık Bakanlığı'na göre cumartesi gecesi (dün) ve pazar günü (bugün) İsrail saldırılarında en az 75 kişi şehit oldu.

Bakanlığa göre, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes talep eden kararına rağmen kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalar durmadı. Ölü sayısıysa çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 32 bin 700'ü aştı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyon kişi açlık tehdidi altında bulunurken, İsrail tarafından izlenen insani yardımlar Gazze'ye kısıtlı miktarda giriyor.