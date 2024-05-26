  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Katil İsrail Refah'ta sivillerin kaldığı çadırı vurdu! En az 100 şehit...
Gündem

Katil İsrail Refah'ta sivillerin kaldığı çadırı vurdu! En az 100 şehit...

Yeniakit Publisher
2024-05-26 23:37:00 - 2024-05-27 00:34:29

Siyonist İsrail, Refah'ta sivillerin yaşadığı çadırı hedef aldı. Saldırıda en az 100 sivil şehit oldu.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının, Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığını duyurdu.

Saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile ilgili şaşkına çeviren iddia: İsrail'in o konuda boşalttığı alan bize verilecek
Türkiye ile ilgili şaşkına çeviren iddia: İsrail'in o konuda boşalttığı alan bize verilecek

Medya

Türkiye ile ilgili şaşkına çeviren iddia: İsrail'in o konuda boşalttığı alan bize verilecek

İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!
İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!

Dünya

İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı
İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

Dünya

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!
İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Gündem

İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'

Dünya

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'

İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

 biden

099

Siyonist kfr yi kahru perişan eyle ya Rabb...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23