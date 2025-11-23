Katil İsrail Ordusunun saldırılarında Gazze'de 22 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde, 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail saldırıları can almaya devam ediyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, son saldırılar sonucu can kaybının 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Saldırılar, Gazze'nin farklı yerleşim birimlerinde araçları ve sivil evleri hedef aldı.

SALDIRILARDA KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Basal'ın verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu son birkaç saat içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesiminde bir araç ile 4 eve saldırı düzenledi.

Gazze kentinin batısındaki El-Abbas Kavşağı'nda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, ölenlerden 3'ünün araçta, 2'sinin ise yoldan geçenler olduğunu belirtti. Nasr Mahallesinde El-Hudari ailesine ait eve yapılan saldırıda 4 Filistinli öldü.

Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nda ve "2. Kamp'ta" evlere düzenlenen saldırılarda toplam 10 Filistinli (aralarında kadın ve çocuklar dahil) yaşamını yitirdi, 11 Filistinli ise yaralandı.

ATEŞKES İHLALLERİ VE BÜYÜYEN BİLANÇO

Sivil Savunma Sözcüsü, son olarak hayatını kaybeden 1 Filistinliye ilişkin ayrıntı vermezken, saldırıların Deyr el-Belah kentinde de bir evi hedef aldığını ve 2 kişinin öldüğünü doğruladı.

11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 318 Filistinli hayatını kaybetti, 788 kişi yaralandı.

İsrail'in, ateşkes anlaşması gereği günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi ve saldırıları tamamen durdurması gerekiyordu ancak insani yardım girişlerinin yetersiz kaldığı ve saldırıların durmadığı kaydedildi.