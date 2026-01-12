  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Galatasaray, Raphael Onyedika transferini bitirdi! Hem de sudan ucuza
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray, Raphael Onyedika transferini bitirdi! Hem de sudan ucuza

Galatasaray ve Club Brugge'un Raphael Onyedika transferi için anlaştığı iddia edildi. Bonservis bedeli 23 milyon euro. Maaşı ise sadece 1 milyon euro.

#1
Foto - Galatasaray, Raphael Onyedika transferini bitirdi! Hem de sudan ucuza

Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

#2
Foto - Galatasaray, Raphael Onyedika transferini bitirdi! Hem de sudan ucuza

Africafoot'un geçtiği son dakika haberine inanacak olursak; sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'nın transferi konusunda Club Brugge ile her konuda el sıkıştı.

#3
Foto - Galatasaray, Raphael Onyedika transferini bitirdi! Hem de sudan ucuza

Uzun süredir devam eden pazarlıkların ardından taraflar 23 milyon euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

#4
Foto - Galatasaray, Raphael Onyedika transferini bitirdi! Hem de sudan ucuza

24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. Haberde tek "yok artık" denilen nokta; Onyedika'nın yıllık 1 milyon euro kazanacak olması.

