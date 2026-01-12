Galatasaray, Raphael Onyedika transferini bitirdi! Hem de sudan ucuza
Galatasaray ve Club Brugge'un Raphael Onyedika transferi için anlaştığı iddia edildi. Bonservis bedeli 23 milyon euro. Maaşı ise sadece 1 milyon euro.
Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarda mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
Africafoot'un geçtiği son dakika haberine inanacak olursak; sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldız Raphael Onyedika'nın transferi konusunda Club Brugge ile her konuda el sıkıştı.
Uzun süredir devam eden pazarlıkların ardından taraflar 23 milyon euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. Haberde tek "yok artık" denilen nokta; Onyedika'nın yıllık 1 milyon euro kazanacak olması.
