Türkiye'ye gelmiyor! Kararı iletti kötü haber tez ulaştı..

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus forması giyen Teun Koopmeiners, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi.
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için rotayı
İtalya'ya çeviren Galatasaray, Juventus'un Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners için yaptığı girişimden istediği sonucu alamadı.
İtalyan devinin sezon başında 54.7 milyon Euro gibi dev bir bedelle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki ön libero, sarı-kırmızılı ekibin teklifini geri çevirdi.
İtalyan kulübünün, yüksek bonservis ödediği oyuncuyu bu kadar kısa sürede ve 40 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya niyetli olmadığı da haberde yer alan bir başka detay.
