Spor
Türkiye'ye gelmiyor! Kararı iletti kötü haber tez ulaştı..
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Türkiye'ye gelmiyor! Kararı iletti kötü haber tez ulaştı..

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus forması giyen Teun Koopmeiners, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi.

Foto - Türkiye'ye gelmiyor! Kararı iletti kötü haber tez ulaştı..

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için rotayı

Foto - Türkiye'ye gelmiyor! Kararı iletti kötü haber tez ulaştı..

İtalya'ya çeviren Galatasaray, Juventus'un Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners için yaptığı girişimden istediği sonucu alamadı.

Foto - Türkiye'ye gelmiyor! Kararı iletti kötü haber tez ulaştı..

İtalyan devinin sezon başında 54.7 milyon Euro gibi dev bir bedelle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki ön libero, sarı-kırmızılı ekibin teklifini geri çevirdi.

Foto - Türkiye'ye gelmiyor! Kararı iletti kötü haber tez ulaştı..

İtalyan kulübünün, yüksek bonservis ödediği oyuncuyu bu kadar kısa sürede ve 40 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmaya niyetli olmadığı da haberde yer alan bir başka detay.

