Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze'de soykırım devam ediyor

Şeridi'nde ateşkes ilanından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 312'ye yükseldi.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 12'si çocuk, 8'i kadın olmak üzere 32 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye, yaralı sayısı 760'a yükseldi.
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 69 bin 546'ya, yaralı sayısı 170 bin 833'e yükseldi.
