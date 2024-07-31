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Gündem Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!
Gündem

Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 07:28:00 -
Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!

Katil İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye‘’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, “Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

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