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Katil İsrail onlarca Filistinli'yi gözaltına aldı!

Eli kanlı İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarla 26 Filistinli'yi gözaltına aldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
Katil İsrail onlarca Filistinli'yi gözaltına aldı!

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 26 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinliler'in sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinliler'i gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:53
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