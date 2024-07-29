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Dünya Katil İsrail, Lübnan'da İHA saldırısı düzenledi
Dünya

Katil İsrail, Lübnan'da İHA saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 22:25:00 -
Katil İsrail, Lübnan'da İHA saldırısı düzenledi

İsrail'in Lübnan’ın güneyine düzenlediği 2 İHA saldırısında ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail, Lübnan’ın güneyini İHA’larla hedef aldı. İsrail, Kfar Roummane ve Kounine’ye düzenlediği İHA saldırılarında iki aracı vurdu. İsrail ordusu, söz konusu saldırılarda 2 Hizbullan üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Lübnan basınında yer alan haberlerde ise, Kfar Roummane’ye düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, ayrıca savaş uçaklarının Hizbullah’ın Kfarhamam’da ve Hula’da Hizbullah’a ait noktaların savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

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