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Dünya Katil İsrail kuduz köpek gibi saldırıyor
Dünya

Katil İsrail kuduz köpek gibi saldırıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-03 00:27:00 -
Katil İsrail kuduz köpek gibi saldırıyor

Katil İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Beyrut merkezli "El Meyadeen TV"nin haberine göre İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bazı bölgeleri vurdu.

İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresini hedef alırken saldırının hedefinde neresi olduğu ve can kaybı hakkında detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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