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Dünya Katil İsrail Hizbullah'ın üst düzey yetkilisini öldürdü!
Dünya

Katil İsrail Hizbullah'ın üst düzey yetkilisini öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-07-07 09:10:50 - 2024-07-07 09:10:49
Katil İsrail Hizbullah'ın üst düzey yetkilisini öldürdü!

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın üst düzey yetkilisinin öldüğü açıklandı.

İsrail güçlerinin Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti.

İsrail Lübnan arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail güçleri bugün Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde yer alan Şaath kasabasını hedef aldı. Saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Attar'ın ne zaman ve nerede öldürüldüğüne ilişkin detay verilmedi.

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