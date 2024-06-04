Katil İsrail hiç böyle küçümsenmedi! İspanya'dan çok konuşulacak açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, Madrid yönetiminin Filistin devletini tanıması üzerine Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğu'na 1 Haziran'dan itibaren Filistinlilere konsolosluk hizmeti vermeyi durdurmasını söylediğini duyurmuştu. Bakanlık, İspanya'nın Kudüs'teki konsolosluğunun "yalnızca Kudüs'ün konsolosluk bölgesinde ikamet edenlere konsolosluk hizmetleri sunma yetkisine sahip olduğunu ve Filistin Yönetimi sakinlerine hizmet sunma veya konsolosluk faaliyeti yürütme yetkisine sahip olmadığını" savunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İspanya hükümetinin Filistin devletini tanımasının ardından alınan bu kararı "cezalandırıcı" bir tedbir olarak nitelendirmişti.

"O KONSOLOSLUK İSRAİL'DEN ÖNCE VARDI"

İsrail'in Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğu'na uyguladığı kısıtlamalar hakkında Mısır'da yeni bir açıklama daha yapan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanyol Konsolosluğu, İsrail devleti kurulmadan çok önce, 1850'li yıllardan beri Kudüs'te mevcuttu ve faaliyet gösteriyordu." dedi.

Bakan Albares daha önce yaptığı başka bir açıklamada, "İsrail'in Kudüs'teki konsolosluğumuzun faaliyetlerine getirdiği kısıtlamaları reddediyoruz. Bu sabah İsrail hükümetine, Kudüs'teki İspanyol Başkonsolosluğu'nun normal faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı reddettiğimizi belirten bir 'nota verbale' gönderdik, zira konsolosluğun statüsü uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmıştır. Bu nedenle bu statü İsrail tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez." demişti.

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