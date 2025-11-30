Katil İsrail ateşkesi yine çiğnedi! 2 Masum çocuğu katlettiğini kendi itiraf etti

İsrail ordusu, Han Yunus’ta “Sarı Hat” bahanesiyle iki Filistinliyi hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, tespit edilen “tehdidin” (!) ortadan kaldırıldığı belirtilirken, Gazze’deki sağlık kaynakları bu iki kişinin çocuk olduğunu açıkladı.

Refah’ta da aynı gerekçeyle bir Filistinli daha öldürüldü. Böylece işgal güçleri, ateşkesi hiçe sayan cinayet zincirine bir halka daha ekledi.

Gazze Şeridi’nin doğusunu tamamen işgal eden İsrail, sözde “tampon bölge” bahanesiyle işgali yüzde 60’a kadar genişletti. Ateşkes anlaşmasını tanımayan Tel Aviv yönetimi, terörünü her geçen gün artırıyor.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin son verilerine göre, İsrail ordusu 10 Ekim’den bu yana ateşkesi 497 kez ihlal etti; bu saldırılarda 342 Filistinli hayatını kaybetti.