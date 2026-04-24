Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!

Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!

Siyonist terör devleti İsrail askerlerinin saldırıları sırasında vurulduğu anlaşılan bir Filistinli, secde eder şekilde bir ağacın altına gömülmüş halde bulundu.

Gazze Ücretsiz Klinikler Koordinatörü Dr. Mustafa Naim, komşusu olan Gazzeli mazlumun acı verici dramını sosyal medya hesabından duyurdu. Naim, “Bugün, komşumuzun cesedi yerinden edilirken bulundu; gömülmüş ve çürümüş haldeydi. Kuzey Gazze'den son tahliye sırasında yaralanmış ve üç gün boyunca kanamaya devam etmişti. Hayatta kalamayacağını fark edince ve kimsenin ona ulaşamayacağını anlayınca, toprağa kendini örttü ve secde ederken kendini gömdü. Şimdi, kemikleri secde (sücûd) pozisyonunda oluşmuş halde bulundu. Cesedi, son yerini seçtiği bir ağacın yanı başında keşfedildi. Ailesi için bir işaret bıraktı. Yüzüğü, toprağın üstünde bir iplik ve ağaçtan küçük bir dal ile bağlanmıştı ki onu bulabilsinler” ifadeleriyle acı ve ibret verici hadiseyi aktardı.

“HİKÂYELERİNİN KAYBOLMASINA İZİN VERMEYİN”

Bugün bulunan naşın Cuma namazından sonra usulüne uygun olarak defnedildiğini aktaran Dr. Mustafa Naim, “Şehitlere rahmet, Gazze'de kayıp sevdiklerinden haber bekleyen binlerce aileye sabır. Onlardan bahsedin. Hikâyelerinin kaybolmasına izin vermeyin” mesajını verdi.

