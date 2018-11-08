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Katil İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit etti

Eli kanlı İsrail askerleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:52
Katil İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu belirtti.

Açıklamada olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:52
  1. israil
  2. filistin
  3. gazze

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