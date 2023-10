Katil, Gazze ve Filistinlileri yok etmeye yeminli! Netanyahu Hitler'in izinde

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım saldırıları 6. güne girerken bölge tam anlamıyla bir katliam sahasına dönüştü...

Gazze’ye yönelik saldırılarına devam eden barbar İsrail, katlettiği binden fazla masuma rağmen kara harekatı için hazırlıklarını sürdürürken Gazze’yi haritadan silme hedefinde... Abluka altında olan şehirde elektrik, su ve gaz yok. İsrail’in soykırımına insan haklarını rafa kaldırarak şartsız destek veren batılı liderlerin aksine hâlâ vicdan taşıyan bazı uluslararası kuruluşlar, Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım girişi için “güvenli koridor” oluşturulması çağrısı yapsa da hâlâ karşılık bulmuş değil.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Şimdi tam taarruza geçiyoruz. Gazze artık asla eskisi gibi olmayacak” diyerek, giriştikleri soykırımın boyutunu artırarak devam edeceklerini söyledi.

Kara savaşı aylar sürecek

Dün gece boyu yine Gazze’ye 200 tondan fazla bomba yağdırıp masumları katleden terörist İsrail’in asıl amacının ne olduğunu ise siyonist basın yazdı. İsrail’in havadan aralıksız bombaladığı Gazze’ye kara harekatı başlatmasının artık an meselesi olduğunu İsrail gazetesi yazdı. The Times of Israel’e konuşan Mısırlı bir yetkili, İsrail’in Gazze’ye yönelik aylar sürecek bir kara harekatına hazırlandığını ve bu mesajın Tel Aviv’den Kahire’ye iletildiğini söyledi.

Mısırlı yetkili, İsrail’in şu ana kadar Kahire’nin gerilimi düşürmek için arabuluculuk çabalarını reddettiğini ve ateşkes fikrine sıcak bakmadan önce Gazze ve Filistinlilere yönelik öldürücü savaşı sürdürmek istediğini belirti.

Irkçı Netanyahu az buldu

75 yıldır topraklarını gasp ve zorbalıkla ellerinden aldıkları Filistinlilere sistematik olarak ölüm yağdıran İsrail’de ırkçı Başbakan Netanyahu’nun da 5 gün sonunda Gazze’de yaptıkları katliamı yeterli bulmadığı belirtildi.

Gazze’yi haritadan silme yemini eden Netanyahu’nun Hamas’ı ve onunla intisaplı kim olursa olsun yok edeceği, bu sokırım serüveninde sivil çoluk çocuğun ölmesinin ise hiçbir önemi olmayacağını söylediği belirtildi.

Nazi Almanyasının lideri Adof Hitleri’n izinden giderek Filistinlileri yok etmeyi planlayan Netanyahu’nun artık Gazze’de Filistin adına bir yönetime izin vermeyeceği ve Batı Yaka’daki gibi kendisinin kontrol edeceği bir işgal bölgesi oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.