Katil Esed’in saldırıları göçü tetiklemeye devam ediyor

Göksel Çağlav Ankara

Vatandaşlarını katlederken kan ve gözyaşına doymayan Beşar Esed’a bağlı Rejim güçlerinin ateşkese rağmen İdlib’e saldırması, göçü tetiklemeye devam ediyor. Son 8 ayda, Esed rejimi ve PKK/YPG’nin saldırılardan kaçarak Türkiye’ye yasadışı yollarla gelen Suriyelilerin sayısı 27 Bin 337’ye ulaştı.

Rejim güçlerinin Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’e saldırılarına artarak devam etmesi nedeniyle, Türkiye sınırına yönelen göç dalgasında artış yaşanmaya devam ediyor. Mayıs 2017’de Astana görüşmeleri sonucu “Gerginliği azaltma bölgesi “ ilan edilen bölgede, Esad güçleri ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre İdlib’de saldırıların artmasıyla Türkiye’ye gelen düzensiz Suriyeli göçmen sayısı da artış gösterdi. Eylül ayının ilk 5 gününde 17 bin 129 düzensiz göçmen yakalandı. 2019 yılının ilk 8 ayında Türkiye’ye gelen Suriyelilerin sayısı da 27 bin 337’ye ulaştı.