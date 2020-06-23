Katil Esed'den Hafter ve Sisi'ye destek

Esed rejimine bağlı bakanlardan Velid Muallim, Şam'ın Halife Hafter liderliğindeki ‘Libya Ulusal Ordusu’na ve Kahire hükümetinin Libya'ya düzenlenecek olası bir askeri müdahalesine destekleyeceğini açıkladı.

Velid Muallim, bugün Şam'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Doğu Libya'da kurulan darbeci Hafter'e bağlı kurumları desteklediğini ve Libya topraklarının birliği ve egemenliği konusundaki endişesini teyit ettiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Velid Muallim ayrıca, ülkesinin Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından Libya meselesi hakkında ilan ettiği ateşkes kararına ve pozisyona destek verdiğini belirterek, Şam'ın "Kahire'nin, Libya konusundaki tutumuna bakılmaksızın Mısır'a herhangi bir destek vermeye hazır olduğunu" vurguladı.

Suriye rejiminin Bakanı Muallim, “Kardeş Mısırlı Arap halkının yanındayız; çünkü kendilerini ve Arap ulusal güvenliğini savunmak istiyorlar” ifadesini kullandı.

Moskova'ya destek

Suriye Dışişleri Bakanı Welid Muallim, Suriye-Rusya ilişkisine ilişkin yapılan değerlendirmelerin de yanlış olduğunu belirterek, Moskova yönetiminin Şam yönetimini destekleme pozisyonunun devam ettiğini söyledi.

Muallim, Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Moskova ile Şam arasında hemen hemen her gün istişareler yapıldığını belirterek, "Rus arkadaşlar, Suriye topraklarında terörizmle mücadelede kurbanlar veriyor” dedi.



