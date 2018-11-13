Katil Esed'den 'göstermelik' düzenleme! El koymakta ısrarlı

Suriye'de katil Esed rejimi, yerinden ettiği ve ülkeye giremeyen milyonlarca kişinin taşınmaz mallarına el konmasına olanak sağlayan nisan ayında çıkardığı 10 numaralı yasaya ilişkin "göstermelik" bir düzenlemeye gitti.

Esed'i uluslararası kamuoyunun baskısına maruz bırakan yasa gereği, rejimin kontrolündeki bölgelerdeki taşınmazların sahipleri 30 günde mal beyanı için ellerindeki tapuları ilgili yerlere sunmaları gerekiyordu.

Ancak rejim, hem yasanın ardından oluşan uluslararası toplum baskısını kırmak hem de yasayı rafa kaldırmamak için "göz boyamalık" bazı değişiklikler yaptı.

Rejimin haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Beşşar Esed, pazar günü 10 numaralı yasanın bazı maddelerinde değişikliği öngören kararı imzaladı. Yeni düzenlemeyle taşınmaz mal sahiplerine tanınan beyan süresi 30 günden 1 yıla çıkarıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), geçen ayki çalışmasında rejimin 10 numaralı yasayla yerinden ettiği sivillerin mülklerine el koyduğunu ve mallara erişimlerini engellediğini bildirmişti.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, rejimin yerinden edilen sivillerin mülklerine dönüşünü hukuksuz şekilde engellediği belirtilmişti.

10 numaralı yasa

Beşşar Esed rejimi, nisan ayında, yerinden ettiği milyonlarca Suriyelinin taşınmaz mallarına el koyulmasına imkan verecek bir yasa çıkarmıştı.

"10 numaralı" olarak bilinen yasaya göre, taşınmaz mallara sahip kişiler, tapularını ilgili makamlara sunması ya da bizzat sunamadığı takdirde yakınlarına vekalet verebiliyordu.

Rejim böylece, sivillere mülklerini muhafaza etme şansı sağlıyormuş imajı verse de asıl hedef, düşmanı olarak gördüğü kişilerin terk etmek zorunda kaldıkları ev, iş yeri ve diğer taşınmazlara el koymayı amaçlıyordu.

Ülkeden ayrılanların vekalet vereceği kimsesi yok

Zorunlu tahliyeler sonucu mal beyanı yapabilecek kimsenin kalmadığı yerleşimlerde, mülk sahiplerinin vekalet verebileceği yakını da bulunmuyor.

Yurt dışına ya da ülkenin diğer ucuna göç etmek zorunda kalmış Suriyelilerin herhangi bir belge temin etmeleri, 7 yıldır iç savaştaki ülkenin resmi kurumlarına sunabilmeleri de mümkün değil.

Rejim ise yeniden tapulama işlemi yaparak yerinden edilmişlerin taşınmazlarını sahipsiz bırakmayı hedefliyor. Böylece yeniden bir idari yapılanmayla da zorla göç ettirilen sivillerin mallarına el koyulmuş olunacak.