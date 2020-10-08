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Dünya Katil Esed’den ‘düzmece’ seçimde adaylık açıklaması
Dünya

Katil Esed’den ‘düzmece’ seçimde adaylık açıklaması

Suriye'yi kan gölüne çeviren Beşar Esed, “2021 başkanlık seçimlerine aday olacak mısınız” sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:21:00 -
Katil Esed’den ‘düzmece’ seçimde adaylık açıklaması

Suriye'de yüzbinlerce sivili katleden eli kanlı Beşar Esed, Rusya merkezli haber ajansı Sputnik'e açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki savaşın henüz bitmediğini söyleyen katil Esed, 2021’deki Başkanlık seçimi ile ilgili konuştu.

“2021 başkanlık seçimlerine aday olacak mısınız” sorusuna eli kanlı diktatör, “Bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken, çünkü daha birkaç ayımız var. Bu kararı senenin başında verebilirim” şeklinde cevap verdi.

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