  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?
için kalan
Ekonomi

Katil Esed'den deprem etkisi yapacak hamle!

Katil Esed, Suriye'de en önemli iş adamı olarak görülen ve ülke ekonomisinin yüzde 60'ına yakın bir bölümünü kontrol ettiği tahmin edilen, aynı zamanda kuzeni de olan Rami Mahluf'un mallarına tedbiren el koyma kararı aldırdı. Mahluf'un eşinin ve çocuklarının da gözlem altına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:31:00 - 2020-05-19 15:01:46
Katil Esed'den deprem etkisi yapacak hamle!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği habere göre; Beşşar Esed, Suriye'de en önemli iş adamı olarak görülen ve ülke ekonomisinin yüzde 60'ına yakın bir bölümünü kontrol ettiği tahmin edilen, aynı zamanda kuzeni de olan Rami Mahluf'un mallarına tedbiren el koyma kararı aldırdı.

Mahluf'un eşinin ve çocuklarının da gözlem altına alındığı belirtildi.

İkili arasında artan gerginliğin temeli

Son zamanlarda ikili arasında ciddi bir rekabet yaşanıyordu. Mahluf, rejiminin kendisinden istediği vergilere tepki göstererek kendisinden istenen vergilere karşı çıkmış, kuzeni Esed'in devreye girmesini istemişti. Ancak Esed devreye girmemişti. Mahluf son yayınladığı videoda, ülkenin en büyük GSM operatörü olan Syriatel'in başkanlığından kendisine verilen süre içerisinde istifa etmemesi halinde şirket lisansının iptal edileceğini ancak yine de geri adım atmayacağını dile getirmişti. Suriyeli iş adamı, kuzeni Esed ile yaşadığı anlaşmazlığı gözler önüne seren bu videosunda, devlet gelirinin önemli bir kaynağı olan Syriatel'in çöküşünün ekonomiye "felaket" bir darbe indireceği konusunda uyardı.

Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esad rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı.

Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el koyuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı