  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Muğla'da tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar ulaştı
Köyceğiz yangını sınıra dayandı!
Komşuda son korona bilançosu açıklandı
Katil Esed yine çocukları katletti
Dünya Katil Esed yine çocukları katletti
Dünya

Katil Esed yine çocukları katletti

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi ihlal ederek Hama'daki sivil yerleşim bölgelerini bombalayan katil Esed rejimi, 4 çocuğu daha katletti.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 14:25:00 -
Katil Esed yine çocukları katletti

Hama'nın kuzeybatısındaki Curin köyünde konuşlu, Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist gruplar, Kastun, Mağara ve Bara köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Kastun köyüne düzenlenen saldırıda 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4 ve 5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus'un kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay