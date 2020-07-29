Katil Esed ve PKK bayram seyran dinlemiyor

Göksel Çağlav Ankara

Rusya destekli katil Esed’e bağlı rejim güçleri İdlib’in güneyinde ateşkes mutabakatını hiçe sayarak köy ve kasabaları hedef alırken, YPG/PKK’lı teröristler de Münbiç ve Tel Rıfat bölgesinden kontrolün Mehmetçik’te olan bölgelere sızma ve uzun menzilli silahlarla saldırı girişiminde bulunuyorlar. Saldırılara TSK tarafından anında misli ile karşılık verilirken, zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Ahtarin-Tel Battal yolunda döşediği mayını patlatarak sivillerin yaralanmasına neden olurken, Münbiç’in batısındaki Yılanlı-Şeyh Nasır ve Kurt Veren bölgelerinde SMO güçlerine YPG/PKK’lı teröristler saldırı düzenledi. SMO güçleri ile teröristler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken bölgeye TSK kara destek unsurları top atışları gerçekleştirdi.

Bayramda da katliama devam edecek!

Ateşkes mutabakatlarına uymayan katil Esed’e bağlı rejim güçleri ve İranlı milisler özellikle İdlib’de sivillere yönelik saldırılarına devam ederken Kurban Bayramına günler kala saldırılarını artırdılar. Kurban Bayramını huzur içinde geçirmek isteyen ve ibadetlerini yerine getirmeye çalışan bölge halkı protestolarla saldırıların durdurulmasını istiyor. Bölgedeki yerel kaynaklar rejim güçlerinin, İdlib’in güneyindeki Cebeli Zaviye bölgesinde bulunan yerleşim yerlerini füze ve topçu atışları ile vurduklarını aktardılar.